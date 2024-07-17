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25 قتيلاً جراء سقوط حافلة على طريق سريع بجبال الانديز في بيرو

25 قتيلاً جراء سقوط حافلة على طريق سريع بجبال الانديز في بيرو
من موقع الحادث
وكالات
وكالات
17 يوليو 2024، 4:35 ص

قالت إدارة الصحة بإقليم أياكوتشو في بيرو إن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون بعد سقوط حافلة من على طريق بمنطقة مرتفعة بجبال الانديز.

وقال جوني رولاندو فالديراما، رئيس قسم حماية الطرق السريعة، لوكالة أنباء أندينا الحكومية، إن الحافلة انحرفت من على طريق سريع في منطقة أياكوتشو فجرا، وانقلبت وسقطت من ارتفاع يقارب 200 متر، وفق رويترز.

وأضاف أن الحادث وقع على طريق لوس ليبرتادوريس السريع في أياكوتشو بجنوب وسط جبال الأنديز وأن أعمال الإنقاذ مستمرة.

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وقال ضابط شرطة كبير إن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 42 راكبا في الحافلة.

وحوادث الحافلات شائعة في بيرو، حيث يسير العديد منها على طرق جبلية وعرة أو يقودها سائقون غير مدربين بشكل كاف.

ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم في أبريل نيسان الماضي عندما سقطت حافلة في نهر بمنطقة كاخاماركا شمالي بيرو، بينما توفي في سبتمبر أيلول الماضي ما لا يقل عن 24 شخصا في حادث مماثل بمنطقة أنكو.

بيرو

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