أنقذ الأطباء من خلال إجراء جراحة نادرة طفلا مصريا من هجوم شرس للنحل، أدى إلى انسداد فمه على نحو جعل حياته على المحك، بعد أن أصبح مهددا بهبوط مفاجىء في الدورة الدموية، أو توقف التنفس.

الحالة الطبية الغريبة شهدتها جامعة سوهاج، جنوبي مصر، التي أعلنت نجاح 3 فرق طبية من أقسام جراحة التجميل والتخدير وجراحة الأطفال في إجراء الجراحة العاجلة للطفل.

وكشف بيان صادر عن الجامعة أن الطفل تعرض للدغات شرسة من النحل بعد دخوله إحدى المناحل، مشيرا إلى أن طبيعة الإصابة كانت تستلزم نوعا خاصا من التخدير، نتيجة انسداد فتحة الفم لتجنب عمل الشق الحنجري وتوصيل منظار عبر الأنف في أثناء الجراحة.

ونشرت الجامعة عددا من الصور تبرز حالة الطفل قبل العملية وبعدها، لتنال تفاعلا "غير مسبوق" في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد الكثيرون بعمل الفرق الطبية، بينما تساءل آخرون عن السبب الذي دفع الطفل لدخول المنحلة، خصوصا أن اللدغات قد تكون سامة ومميتة أحيانا.