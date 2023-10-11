وسط أخبار نزاع إسرائيل وحماس.. كيف تحاور المراهقين بمهنية؟

وإدراكًا للفضول الطبيعي للمراهقين، يشير الدكتور تيكاري إلى أنهم قد يبحثون عن المعلومات بشكل مستقل، لذا فإن من الأفضل لهم الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة.

ومع ذلك، على الأهل مراعاة أن تكون المعلومات التي يشاركونها مع أبنائهم متوافقة مع مراحل نموهم، وتقديم ما يكفي لمساعدتهم على الشعور بالأمان، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن على الأهل استثمار الوقت في فهم أساسيات الصراع المستمر، حيث سيمكنهم ذلك من المشاركة في محادثات متوازنة ومستنيرة مع أبنائهم، بالإضافة إلى أهمية أن يضع الآباء في اعتبارهم ردود أفعالهم وسلوكياتهم الشخصية، حيث يتعلم المراهقون غالبًا من خلال مراقبة البالغين وتقليدهم.

وبالنسبة للمراهقين الذين يتأثرون بشكل كبير بالقصص الإخبارية المؤلمة المتعلقة بالحروب والصراعات، يشجع تيكاري الأهل على إيجاد بيئة تمكنهم من التعبير عن مشاعرهم من خلال منافذ مختلفة، مثل الكتابة أو الرسم أو رواية القصص أو الموسيقى، كما قد يجد البعض أن تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق يمكن أن تكون مفيدة.

ولمعرفة التأثير الكبير للتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، ينصح تيكاري الأهل بتوجيه أبنائهم لمشاركة أفكارهم، حيث إن مشاركة المشاعر والخبرات المتعلقة بالنزاع في مكان داعم ومعتدل، حيث يعبّر الآخرون عن مشاعر مماثلة، يمكن أن يساعد المراهقين على الشعور بقدر أقل من العزلة، وفق التقرير.

واختتمت الصحيفة تقريرها بتحذير الدكتور تيكاري من التعرض المحتمل للتعليقات السلبية، وحث الأهل على تثقيف أبنائهم حول السلوك المسؤول عبر الإنترنت، والوعي بما يقدمونه من محتوى.

المصدر: صحيفة "الإندبندنت"