معرض الطهي العالمي في السعودية يعزز الأمن الغذائي والمائي

كشف منظمو معرض الطهي العالمي (InFlavour)، الفعالية الجديدة المتخصصة بقطاع الأغذية بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عن مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين في الدورة الأولى من الفعالية المنعقدة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 29-31 أكتوبر 2023.

ويأتي على رأس قائمة المتحدثين الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو فينتشرز، إلى جانب شخصيات شهيرة في عالم الطهي أمثال الشيف ماركو بيير وايت، والشيف المعروفة منال العالم، وغيرهم من أسماء لامعة في القطاع من شركات بيج آيديا درينكس وأوسيانو، وشركةكيتوبي للمطاعم متعددة العلامات التجارية التي تعتمد على التكنولوجيا والرائدة على مستوى العالم.

ويسلّط مؤتمر InFlavour الضوء على قضايا هامّة عديدة، بما فيها الأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الغذاء والاستثمار، إلى جانب مواضيع البروتينات البديلة والأغذية النباتية والمطاعم المبتكرة ومفاهيم التميز في الطهي وبقايا الطعام وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.

وقال الشيف ماركو بيير وايت، المعروف بكونه عرّاب المطبخ الحديث: "يتمحور المطبخ الشرق الأوسطي حول قيم المشاركة والتواصل الاجتماعي والاستمتاع سوية، وأعتقد بأن InFlavour سيترجم تلك القيم على أرض الواقع. ونترقب حدوث أمور مذهلة خلال الفعالية التي تجمع ما بين الخبرات الدولية والرؤى المحلية والتقنيات المبتكرة ومفاهيم الطهي المتنوعة، خصيصاً مع قائمة مثيرة للإعجاب من المتحدثين المعروفين".