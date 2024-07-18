كشفت شقيقة التيك توكر الأمريكية من أصل إيراني، زهرة هاشمي، والتي تعرضت لإطلاق نار على رأسها من قبل صديقها قبل نحو أسبوعين، أن "شقيقتها نجت بمعجزة".

وأكدت شقيقة التيك توكر زهرة عبر منشور نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، أن "شقيقتها استيقظت بعد غيبوبة دامت أسبوعًا في المستشفى، إثر تعرضها لإطلاق النار، وحالتها الصحية مستقرة، لكنها بحاجة إلى وقت طويل جدًا للتعافي".

ونفت الشائعات عن مصرع شقيقتها إثر الحادث، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وبحسب الشرطة أطلق لاداريوس براونلي (28 عامًا)، صديق زهرة هاشمي (28 عامًا)، النار على رأسها قبل الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة الماضية، شمال تكساس.

وعرف الثنائي شهرتهما، بفضل نشرهما تفاصيل علاقتهما العاطفية على "تيك توك"، وحياتهما اليومية معًا، ويتابعهما عبر التطبيق أكثر من 150 ألف متابع.

وقبل أسبوع فقط من محاولة براونلي قتل هاشمي، ظهرت هاشمي في مقطع "تيك توك" قبل أن يأتي براونلي من خلفها ويلف ذراعها حول عنقها، في محاولة لخنقها، تظاهر فيها بمداعبتها، بينما بدت أنها أزعجت المشهورة الإيرانية.

وتأتي حادثة إطلاق النار في أعقاب شجار بين الثنائي بعد مغادرتهما احتفالات عيد الاستقلال.

وبعد احتدام الجدال بين الثنائي، اشتبكا جسديًا، ثم أمر براونلي، زهرة هاشمي، بالجلوس في الجزء الخلفي من سيارته الرياضية، بينما استمرا في الجدال طوال فترة قيادته للسيارة.

ولاحقًا، أوقف براونلي السيارة ذات الدفع الرباعي وسحب سلاحًا ناريًا من طراز "جلوك" من جيب باب السائق وأطلق النار على رأس هاشمي، تحديدًا فوق عينها اليمنى.

وتقول الشرطة إنه عندما وصل الضباط إلى مكان إطلاق النار صباح الجمعة، وجدوا المشهورة الإيرانية ملقاة على الأرض خارج سيارة متوقفة في موقف سيارات.

واعتقلت الشرطة براونلي، الذي كان لا يزال في مكان الحادث، عندما وصل الضباط إلى الموقع بعد إبلاغه بنفسه عن الحادثة، بينما تم حجزه في سجن مقاطعة دينتون.