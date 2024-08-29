"الساحل الغني".. 5 أسباب تجعل كوستاريكا وجهة مثالية (صور)

تُعتبر كوستاريكا الواقعة في أمريكا الوسطى، وجهة مثالية للسياح، سواء كنت تبحث عن مغامرة مثيرة، أو أنشطة عائلية، أو تجربة طعام فريدة، أو استرخاء في منتجع فاخر.

وبحسب موقع Travel and Leisure، فيما يلي 5 أسباب تجعل كوستاريكا واحدة من أفضل وجهات العطلات في العالم:

حدائق وطنية مذهلة

تضم كوستاريكا 30 حديقة وطنية، وتعتبر موطنًا لنحو خمسة في المئة من التنوع البيولوجي العالمي.

ويمكن للزوار استكشاف غابات سحابية، شعاب مرجانية، وغابات مطيرة، مع تجربة مشي لمسافات طويلة في منتزه بركان تينوريو الوطني لمشاهدة شلال ريو سيليست الرائع.

براكين نشطة وخاملة

تحتوي كوستاريكا على أكثر من 60 بركانًا، من بينها خمسة نشطة. يعد بركان أرينال من أبرز المعالم السياحية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالتنزه في تضاريس البركان الوعرة أو الاسترخاء في الينابيع الحرارية، وتضم المنطقة العديد من المنتجعات الصحية التي تستفيد من المياه الساخنة الطبيعية.

عاصمة الطيور الطنانة في العالم

تعتبر كوستاريكا من أفضل وجهات مراقبة الطيور، خاصة لمحبي الطيور الطنانة، ويمكن للزوار مشاهدة حوالي خمسين نوعًا مختلفًا من الطيور الطنانة، بما في ذلك طائر السيف البنفسجي ونجم الغابة الأرجواني الحلق.

شواطئ رائعة على المحيط الهادئ والبحر الكاريبي

يمتد ساحل كوستاريكا على طول 1200 كيلومتر، وعليه شواطئ جميلة برمال بيضاء، وتشتهر شبه جزيرة نيكويا بمدنها الشاطئية الهادئة وأخرى المثالية لركوب الأمواج مثل سانتا تيريزا.

جنة للحياة البرية

نحو 30% من أراضي كوستاريكا محمية بموجب حدائق وطنية ومناطق محمية. وتضم البلاد أكثر من 500,000 نوع من الحيوانات، بما في ذلك الببغاوات القرمزية، قرود العواء، الحيتان الحدباء، والإغوانا الخضراء.

ويمكن للزوار اكتشاف الحياة البرية في معظم مناطق البلاد.