7 وفيات بحادث سقوط سيارة من منحدر في تعز اليمنية
صلاح قعشة
توفي 7 أشخاص وأصيب 8، اليوم الثلاثاء؛ جراء سقوط سيارة ركاب من منحدر جبلي غربي محافظة تعز اليمنية.
وقالت مصادر طبية وأمنية، لـ" إرم نيوز"، إن الوفيات والإصابات حدثت جراء سقوط سيارة ( لاند كروزر) قديمة لنقل الركاب من منحدر في نقيل جبل المنعم، الواقع في منطقة ذا الحنان بمديرية جبل حبشي غربي المدينة.
وأضافت المصادر أنه تم نقل الجرحى الثمانية إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.
وتسبب الحصار الحوثي للمدينة بارتفاع عدد الحوادث المرورية جراء مرور السيارات في طرق جبلية وعرة، إذ بلغ عددها 481 حادثا؛ نتج عنها 374 حالة وفاة، وإصابة 966، وخسائر قدرت بـ475 مليون دولار.