7 وفيات بحادث سقوط سيارة من منحدر في تعز اليمنية

صلاح قعشة

توفي 7 أشخاص وأصيب 8، اليوم الثلاثاء؛ جراء سقوط سيارة ركاب من منحدر جبلي غربي محافظة تعز اليمنية.

وقالت مصادر طبية وأمنية، لـ" إرم نيوز"، إن الوفيات والإصابات حدثت جراء سقوط سيارة ( لاند كروزر) قديمة لنقل الركاب من منحدر في نقيل جبل المنعم، الواقع في منطقة ذا الحنان بمديرية جبل حبشي غربي المدينة.