دراسة تكشف ارتباط عملية إنقاص الوزن بالجينات الوراثية
اكتشفت دراسة أمريكية أن الجينات تؤثر على اختيارك للطعام والمشروبات، ما يساعدك على اختيار غذائك المناسب، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
وأوضحت الصحيفة أن الدراسة أُجريت على عينات لنصف مليون شخص موجودة في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتعد من أوائل الدراسات المتعلقة بالنظام الغذائي وعلاقته بالجينات.
وأظهرت الدراسة أن 500 جين يؤثر على اختيار الأطعمة التي يتناولها الفرد بشكل مباشر.
وعلقت قائدة فريق البحث، الأستاذة المساعدة في قسم المعلوماتية الطبية الحيوية بكلية الطب في جامعة كولورادو، جوان كول، بالقول: "بعض الجينات مرتبطة بالمسارات الحسية كالتذوق والشم واللمس، والتي بدورها تؤثر على تفضيل الأشخاص لبعض الأطعمة من عدمه".
وأشارت إلى أن هذه الجينات من المحتمل أن تستخدم لإنشاء ملفات مختصة بضبط التوصيات الغذائية للفرد بناء على حبه لتناولها .
وبينت "كول" أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير على نوعية الأطعمة التي يختارها الأشخاص، مؤكدة أن هناك حاجة لإجراء دراسة حول تأثيرات الجينات وسط العوامل البيئية، إلا أن البيانات اللازمة ما زالت غير متاحة إلى الآن.
ولفتت إلى أن العوامل الصحية، ووزن الشخص، تشكل تحديًا آخر يقف في وجه تحديد الجينات المرتبطة بالنظام الغذائي.
واستخدم فريق الباحثين في الدراسة الجديدة حسابات عدة لفصل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات الجينية التي تؤثر على النظام الغذائي.
وسيتم تقديم نتائج الدراسة في الاجتماع الرئيس السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن.
وكشفت النتائج أن الأنماط الغذائية لها تأثيرات وراثية بشكل غير مباشر، ما يعكس أهمية الدراسة لأن تأثير نمط تناول الأطعمة على صحة الشخص يمكن أن تتخلله عوامل أخرى، وفقًا لكول.
وتهتم "كول" لدراسة استخدامات علم الوراثة على الشخص لتصميم ملف نظام غذائي لفقدان الوزن بطريقة تحسن من مستوى الالتزام، وتخصيص الأطعمة التي يميل لها الأشخاص وفقًا لارتباطها بالجينات الوراثية لديهم.
المصدر: صحيفة "نيويورك بوست"