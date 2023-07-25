دراسة تكشف ارتباط عملية إنقاص الوزن بالجينات الوراثية

اكتشفت دراسة أمريكية أن الجينات تؤثر على اختيارك للطعام والمشروبات، ما يساعدك على اختيار غذائك المناسب، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة أُجريت على عينات لنصف مليون شخص موجودة في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتعد من أوائل الدراسات المتعلقة بالنظام الغذائي وعلاقته بالجينات.

وأظهرت الدراسة أن 500 جين يؤثر على اختيار الأطعمة التي يتناولها الفرد بشكل مباشر.