لسبب فريد.. شركة صينية تشترط ارتداء قناع عند التقدم للعمل

طالبت شركة "Ant Logistics" في مدينة تشنغدو الصينية، من الراغبين بالعمل لديها أن يرتدوا أقنعة، حيث تُخفي وجوههم عن التقدم للعمل، منعًا لتعرض أي منهم للتمييز على أساس المظهر.

وتصدرت خطوة الشركة مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث جرى على نطاق واسع تداول صور المتقدمين، الذين استجاب أغلبهم لطلب الشركة، وحضر العديد منهم بأقنعة تخفي كامل ملامحهم.