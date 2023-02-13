لسبب فريد.. شركة صينية تشترط ارتداء قناع عند التقدم للعمل
طالبت شركة "Ant Logistics" في مدينة تشنغدو الصينية، من الراغبين بالعمل لديها أن يرتدوا أقنعة، حيث تُخفي وجوههم عن التقدم للعمل، منعًا لتعرض أي منهم للتمييز على أساس المظهر.
وتصدرت خطوة الشركة مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث جرى على نطاق واسع تداول صور المتقدمين، الذين استجاب أغلبهم لطلب الشركة، وحضر العديد منهم بأقنعة تخفي كامل ملامحهم.
وقالت الشركة، في بيان، إنها نفذت تلك الطريقة الغريبة للتوظيف للتأكيد والحرص على تقييم مواصفات المتقدمين بناء على قدراتهم ومهاراتهم لا مظهرهم، بجانب تخفيف ما يختبرونه من توتر وضغط عصبي.
وحظيت خطوة الشركة بإعجاب الكثير من رواد الإنترنت، الذين أشادوا بتلك الفكرة، وأشار العديد منهم إلى أنهم لا يمانعون ارتداء قناع عند التقدم لوظيفة جديدة.
وعلّق أحد المستخدمين بالقول: "بما أنني أعاني من الرهاب الاجتماعي، سأستمتع بمقابلة عمل كهذه"، وقال آخر: "هذه هي المساواة، فالمظهر كونه جيدا أم لا، لا يجب أن يؤخذ في الاعتبار"، وفقا لموقع odditycentral.
وأعرب آخرون عن شكوكهم بشأن اعتماد الشركة الفكرة حقًا من أجل صالح المتقدمين، مشيرين أن استخدام الأقنعة ما هو إلا حيلة لحماية هويات الأشخاص الذين تم تصويرهم، بينما رجح آخرون أن تكون الخطوة عبارة عن حيلة دعائية لصالح الشركة.