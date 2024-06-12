حسين فهمي يكشف سبب عدم وصول الأفلام المصرية للمهرجانات العالمية
كشف الفنان المصري حسين فهمي الأسباب التي أدت إلى غياب الأفلام المصرية عن المهرجانات العالمية، مشيرًا إلى أن معظم الأفلام المصرية "مقتبسة".
وأضاف فهمي خلال فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: "السبب هو اقتباس معظم الأفلام خلال الفترة الأخيرة من أعمال سينمائية أمريكية، فالأمر أصبح تجاريًّا، والسينما المصرية ككل اتجهت للناحية التجارية أكثر".
وتابع الفنان المصري: "أفلامنا ليست أصلية، احنا يا إما واخدين مواضيع قريبة من السينما الأمريكية، يا إما عندنا حاجات متبقاش عارف الفيلم ده متصور في أنهي بلد يعني إيه ده، مين دول الناس اللي عايشين دول على الشاشة، دول معانا يعني".
ووضع حسين فهمي وصفة لجعل الأفلام المصرية تشارك بالمهرجانات العالمية قائلًا: "كلما كان الفيلم أصليا، وكلما كان الموضوع حقيقيا نابعا من المجتمع نفسه، وكان الفيلم صادقا، يدخل مهرجانات، فعشان كده الشباب الجديد النهاردة بيعمل مواضيع شيقة جدًا، والسينما المصرية كمان يعني للأسف اتجهت للناحية التجارية أكتر فبقى الفيلم تجاري وفيلم تجاري مش مصري حتى، يعني، كلما كنت صادقا في الانتماء للوطن، كانت النتيجة مبهرة للعالم".