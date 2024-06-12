حسين فهمي يكشف سبب عدم وصول الأفلام المصرية للمهرجانات العالمية

كشف الفنان المصري حسين فهمي الأسباب التي أدت إلى غياب الأفلام المصرية عن المهرجانات العالمية، مشيرًا إلى أن معظم الأفلام المصرية "مقتبسة".

وأضاف فهمي خلال فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: "السبب هو اقتباس معظم الأفلام خلال الفترة الأخيرة من أعمال سينمائية أمريكية، فالأمر أصبح تجاريًّا، والسينما المصرية ككل اتجهت للناحية التجارية أكثر".