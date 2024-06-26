القبض على المتورطين بـ"قارب الموت" شمال العراق

أحمد عبد

ألقت قوة أمنية عراقية في إقليم كردستان القبض على أربعة مهربين للبشر متورطين في قضية غرق "قارب الموت" قبالة السواحل الإيطالية.

وقال ضابط رفيع المستوى في قوات الأسايش التابعة للإقليم إن "فريق تحرٍ استخباراتي عالي المستوى تم تشكيله لمتابعة حيثيات قضية غرق أحد القوارب المخصصة لتهريب البشر قرب إيطاليا، الذي راح ضحيته 64 مواطنا، غالبيتهم العظمى من الأكراد القاطنين في كردستان".

وأضاف أن "القوة الاستخبارية تتبعت خيوط شبكة التهريب ممن تورطوا في تلك الحادثة، وتمكنت من التوصل إلى أربعة من أعضاء الشبكة وإلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة، بعملية نوعية جرت في التوقيت ذاته".

وأكد الضابط، الذي طلب حجب اسمه، أن "المتهمين اعترفوا صراحة بأنهم جمعوا الأموال وسهلوا عبور الضحايا من كردستان نحو تركيا، وصولا إلى لحظة صعودهم القارب الذي فقدوا حياتهم بسببه".

وكان 64 مهاجرا، بينهم 26 طفلا، غالبيتهم من أكراد إقليم كردستان العراق، لقوا مصرعهم بعد احتراق قاربهم وغرقه عند سواحل مياه إقليم كالابريا الإيطالي.