هبوط تاريخي.. مركبة الفضاء اليابانية "سليم" تنجو من ليلة قمرية

قالت وكالة الفضاء اليابانية، اليوم الإثنين، إن مركبة الهبوط على سطح القمر "سليم" نجت بشكل غير متوقع من ليلة قمرية متجمدة، وأعادت الاتصال بالأرض، وذلك بعد أكثر من شهر من قيام المركبة بهبوط تاريخي "دقيق" على سطح القمر.

وهبطت مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر "سليم" على سطح القمر الشهر الماضي؛ ما جعل اليابان خامس دولة تنجح مركبة تابعة لها في الهبوط على سطح القمر. وحذت شركة أوديسيوس التابعة لشركة انتيوتيف ماشينز ومقرها الولايات المتحدة حذوها الأسبوع الماضي؛ إذ تتسابق الدول والشركات للوصول إلى القمر بحثا عن الموارد، ومدى ملاءمته لسكن الإنسان.