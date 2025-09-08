بعد السخرية من لهجة الفنانين المصريين.. سلاف فواخرجي ترد على سلوم حداد

دخلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على خط الأزمة التي أثيرت أخيرًا بسبب تصريحات مواطنها الفنان سلوم حداد المثيرة للجدل، التي سخر فيها من طريقة نطق بعض الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

تصريحات حداد أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، انتهى بتقديمه اعتذاراً رسمياً لنقابة المهن التمثيلية في مصر، التي كانت قد هاجمته في بيان شديد اللهجة قبل أن تقبل اعتذاره.

"خطأ غير مقبول"

وفي أول تعليق منها على الأزمة، وصفت سلاف فواخرجي تصريحات سلوم حداد بأنها "غير دقيقة" و"لا يصح قولها"، مؤكدة أن ما صدر عنه يُعد خطأ غير مقبول في حق الفنانين المصريين، الذين وصفتهم بأنهم أصحاب الريادة والتاريخ الطويل في صناعة الفن العربي، على حد قولها.

وشدّدت فواخرجي في تصريحات إعلامية على أن مصر تُمثل الواجهة الأساسية للفنون والحضارة في العالم العربي، مضيفة أن كل فنان يسعى إلى النجاح الحقيقي لا بد أن يمرّ من بوابة الفن المصري، وأن أي مسيرة فنية متكاملة لا تكتمل إلا بوجود عمل مصري واحد على الأقل في أرشيف الفنان.

واختتمت الفنانة السورية تصريحاتها بتأكيد رفضها القاطع لأي إساءة أو إهانة توجَّه إلى الفنانين المصريين أو إلى الفن المصري عموماً، مشددة على وجود علاقات طيبة تجمعها بعدد من الفنانين المصريين الذين لم تبدر من جانبهم أي إساءة إلى الفن السوري، وفق تعبيرها.

وشهدت الساعات الأخيرة ردود أفعال غاضبة داخل الوسط الفني المصري، تجاه سخرية الفنان السوري سلوم حداد من نطق الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى، وصل إلى حد الرد الرسمي.

ووجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة إلى سلوم حداد، ضمنها قول الشاعر:

"يا أَيها الرَجل المعلم غيره.. هلا لنفسك كان ذا التعليم".