الكويت.. السجن 5 سنوات لموظف رفض إعادة حوالة وصلته بالخطأ

قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، بسجن موظف كويتي لمدة خمس سنوات بسبب رفضه إعادة حوالة مالية وصلته عن طريق الخطأ.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الموظف الكويتي رفض إعادة مبلغ مكافأة نهاية خدمة في جمعية تعاونية، يبلغ 4300 دينار (نحو 14 ألف دولار)، حوّلت لحسابه البنكي عن طريق الخطأ.

وبجانب السجن، شمل الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات، عزل الموظف من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 4300 دينار وتغريمه ضعفه.