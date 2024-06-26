الكويت.. السجن 5 سنوات لموظف رفض إعادة حوالة وصلته بالخطأ
قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، بسجن موظف كويتي لمدة خمس سنوات بسبب رفضه إعادة حوالة مالية وصلته عن طريق الخطأ.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الموظف الكويتي رفض إعادة مبلغ مكافأة نهاية خدمة في جمعية تعاونية، يبلغ 4300 دينار (نحو 14 ألف دولار)، حوّلت لحسابه البنكي عن طريق الخطأ.
وبجانب السجن، شمل الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات، عزل الموظف من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 4300 دينار وتغريمه ضعفه.
ولا يزال الحكم أوليًّا وقابلًا للاستئناف، دون أن تتضح هوية الموظف ودوافع رفضه إعادة المبلغ.
ووجد الحكم ردود فعل متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث انقسم المدونون الكويتيون بشأنه.
وقال أحد المغردين في موقع "إكس" معترضًا على الحكم "مالكم حق، خذوا فلوسكم فقط"، وكتب آخر "حكم جائر بكل صراحة الخطأ خطأ الجمعية، رفض، وقف حساباته واسحب الفلوس عن طريق البنك المركزي لكن سجن وهو ما سرقها مصيبه".
وفي سياق مغاير، كتب مغرد ثالث "استغرب من اللي يرفض يرد المبلغ وشو السبب بالضبط... هذا مو من حقك ابداً هذي سرقة تُعتبر حتى لو حولت لـ حسابك.. المال هذا حرام عليك تصرفه أصلاً".