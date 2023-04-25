رحيل الشاعر العراقي كاظم السعدي

توفي الشاعر العراقي الغنائي كاظم السعدي، اليوم الثلاثاء، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بعد صراع طويل مع المرض.

وامتدت مسيرة السعدي الشعرية على مدار 5 عقود بدأها منذ سبعينيات القرن المنصرم، حيث عمل في مجال الشعر الغنائي والصحافة.

وكتب السعدي شعرًا غنائيًّا وطنيًّا ورومانسيًّا لعدة مطربين عراقيين ثم عرب، وتعامل مع أجيال من المطربين خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.