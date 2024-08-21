يمنية "تحرق خمارها" إثر اعتداء حوثيين على أرضها (فيديو)

أقدمت امرأة يمنية، الثلاثاء، على إحراق خمارها الشخصي، وذلك في عرف محلي قبلي، بعد اعتداء قياديين في ميليشيا الحوثي على أرضها الزراعية بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتهم، شمالي البلاد.

وقال إبراهيم عسقين، المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة إب المعين من قبل الحكومة الشرعية، في تدوينة على منصة "إكس"، إن المرأة استغاثت بعد تعدّي مشرفَين اثنين من قيادة الحوثيين على أرضها في مديرية المخادر، وسط إب.

وبحسب شكوى موقّعة من "أهالي وادي السحال" بمديرية المخادر، فإن المشرفَين الحوثيَين يحاولان شقّ أراضيهم الزراعية لتغيير مجرى السيل إليها، في "مخالفة للشرع والقانون، وفيها أضرار جسيمة على الممتلكات من بيوت ومزارع".

وظهرت المرأة اليمنية المتضررة في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تحرق خمارها المحمول على عصا في إحدى يديها، فين حين تحمل يدها الأخرى نسخة من القرآن الكريم، مطالبة القبائل وزعيم ميليشيا الحوثي بنجدتها من عملية الاعتداء والإتلاف التي طالت زرعها وأرضها.

ويعدّ إحراق النساء اليمنيات لخمرهن وبعض ضفائر الشعر، عُرفًا قبليًا يدعو رجال القبائل لنجدتهن ورفع أي ظلم أو عدوان على حياة أو حرمة أو ممتلكات واقعة عليهن، نصرة للحق على الباطل.

وقال الناشط عيسى الشفلوت في تدوينة على منصة "إكس"، إن إحراق المرأة لنقابها في العرف اليمني، إشارة تستنهض الجميع، ولا يجلس عن نصرتها إلّا من تخلى عن القيم".