السجن 7 سنوات لأم عراقية حاولت بيع طفلتها بـ20 مليون دينار

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، في العراق اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق أم ومتهمة أخرى عن جريمة الاتجار بالبشر، ومحاولتها بيع ابنتها بمبلغ عشرين مليون دينار عراقي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أن الأم المتهمة، أقدمت على بيع ابنتها الطفلة، بالاشتراك مع متهمة أخرى بمبلغ عشرين مليون دينار في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وأضاف أن الحكم صدر بحقهما استنادا لأحكام المادة 6 أولاً وخامسًا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 2 منه.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الشارع العراقي، لما فعلته الأم بحق طفلتها، ومحاولة بيعها، دون أن ترعاها.