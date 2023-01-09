اعترافات الأمير هاري تتحول لسلاح في أيدي المتطرفين ضد الجيش البريطاني

واعترف الأمير هاري في مذكراته، بعنوان "SPARE"، بقتل 25 شخصا في أفغانستان حينما كان في الجيش البريطاني، ما أشعل مطالب بمحاكمته على أفعاله التي ارتكبها بينما كان طيارًا مساعدًا لطائرة هليكوبتر قبل عقد من الزمان.

وفي مذكراته، قال هاري إنه يعتبر المقاتلين الأعداء في أفغانستان "أشرارا تم التخلص منهم قبل أن يتمكنوا من قتل الأخيار"، مشيرًا إليهم بـ"قطع الشطرنج التي تمت إزالتها من اللوحة".