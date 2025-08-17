تونس.. توجيه عائدات "مهرجان الفل والياسمين" لترميم مدينة الحمامات العتيقة

كشف رئيس جمعية صيانة مدينة الحمامات بتونس إلياس خضيرة، أن عائدات دورة هذا العام من مهرجان الفل والياسمين، ستوجَّه لتمويل مشاريع ترميم الأسوار التاريخية للمدينة العتيقة، وإعادة تأهيل أسواقها، فضلاً عن تحسين الإنارة، والنظافة، وتهيئة المقبرة الإسلامية .

وأشار خضيرة إلى حفل الفنانة التونسية أمينة فاخت، وحفل آخر للفنان وصابر الرباعي المنتظر السبت المقبل.

وأوضح خضيرة أن أنشطة المهرجان توزعت بين فضاء الجمعية، حيث تقام المعارض والورش المرتبطة بمهنة صناعة العطور من الفل والياسمين، ومسرح الهواء الطلق الذي يحتضن السهرات الفنية الكبرى.

ولفت إلى مشاريع أخرى مبرمجة، مثل تهيئة بعض الطرق بالشراكة مع بلدية الحمامات، بفضل هذه الدورة وما تبقّى من عائدات السنة الماضية.

وكانت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الفل والياسمين، قد انطلقت في أجواء احتفالية افتُتحت بسهرة فنية أحيتها النجمة التونسية أمينة فاخت، بحضور جماهيري غفير.

من جانبها، أكدت هند بوذينة، المسؤولة عن الثقافة والفنون في الجمعية، أن المهرجان يسعى إلى إحياء التراث اللامادي المرتبط بالفل والياسمين، وضمان استمراريته كجزء من الهوية المحلية.

وتخللت الدورة أنشطة فنية متنوعة، من بينها ورشة "ترشيق الفل"، ومعارض تشكيلية وخزف، إلى جانب سهرة "قعدة الحمامية" التي جمعت عدداً من الحرفيات المبدعات، منهن رفيقة التركي التي قدمت تصاميم مبتكرة في هذه الصناعة.

ويمثل هذا الحدث الثقافي والفني جسراً بين التراث والتنمية المحلية.