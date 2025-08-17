زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة "التاريخي" تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
logo
منوعات

تونس.. توجيه عائدات "مهرجان الفل والياسمين" لترميم مدينة الحمامات العتيقة

تونس.. توجيه عائدات "مهرجان الفل والياسمين" لترميم مدينة الحمامات العتيقة
الحمامات المصدر: iStock
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
17 أغسطس 2025، 5:16 م

كشف رئيس جمعية صيانة مدينة  الحمامات بتونس إلياس خضيرة، أن عائدات دورة هذا العام من مهرجان الفل والياسمين، ستوجَّه لتمويل مشاريع ترميم الأسوار التاريخية للمدينة العتيقة، وإعادة تأهيل أسواقها، فضلاً عن تحسين الإنارة، والنظافة، وتهيئة المقبرة الإسلامية .

وأشار  خضيرة إلى حفل الفنانة التونسية أمينة فاخت، وحفل آخر للفنان وصابر الرباعي المنتظر السبت المقبل.

وأوضح خضيرة أن أنشطة المهرجان توزعت بين فضاء الجمعية، حيث تقام المعارض والورش المرتبطة بمهنة صناعة العطور من الفل والياسمين، ومسرح الهواء الطلق الذي يحتضن السهرات الفنية الكبرى.

ولفت إلى مشاريع أخرى مبرمجة، مثل تهيئة بعض الطرق بالشراكة مع بلدية الحمامات، بفضل هذه الدورة وما تبقّى من عائدات السنة الماضية.

أخبار ذات علاقة

"وسط البلد" تشعل انطلاقة "مهرجان القلعة الدولي" في القاهرة

"وسط البلد" تشعل انطلاقة "مهرجان القلعة الدولي" في القاهرة

وكانت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الفل والياسمين، قد انطلقت في أجواء احتفالية افتُتحت بسهرة فنية أحيتها النجمة التونسية أمينة فاخت، بحضور جماهيري غفير.

من جانبها، أكدت هند بوذينة، المسؤولة عن الثقافة والفنون في الجمعية، أن المهرجان يسعى إلى إحياء التراث اللامادي المرتبط بالفل والياسمين، وضمان استمراريته كجزء من الهوية المحلية.

وتخللت الدورة أنشطة فنية متنوعة، من بينها ورشة "ترشيق الفل"، ومعارض تشكيلية وخزف، إلى جانب سهرة "قعدة الحمامية" التي جمعت عدداً من الحرفيات المبدعات، منهن رفيقة التركي التي قدمت تصاميم مبتكرة في هذه الصناعة.

ويمثل هذا الحدث الثقافي والفني جسراً بين التراث والتنمية المحلية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC