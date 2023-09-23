العاصفة أوفيليا تجتاح إقليم الأطلسي الأوسط في أمريكا

وبعد وصول أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا في حوالي الساعة 6:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأوضحت هيئة الطقس أن بعض المناطق قد تشهد أمطارا يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحا تزيد سرعتها على 80 كيلومترا في الساعة؛ مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.