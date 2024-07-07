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لقاء الخميسي: أرفض العمليات لأنني جميلة

لقاء الخميسي: أرفض العمليات لأنني جميلة
لقاء الخميسيالمصدر: متداولة
أحمد بيومي
أحمد بيومي
07 يوليو 2024، 3:47 م

كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي سبب رفضها إجراء عمليات تجميل، لافتة أنها تحب شكلها وراضية عنه، وذلك ردا على سؤال إحدى متابعاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الخميسي، خلال فيديو نشرته عبر حسابها على منصة "تيك توك": "ليه أعمل عمليات تجميل، أنا حلوة وجميلة وراضية عن نفسي وبحبني زي ما أنا".

وردت الخميسي على سؤال بشأن ظهور بعض الخطوط على وجهها بسبب تقدم السن قائلة: "السن مش رقم وخلاص، لأ السن بيعبر عن دماغك بتفكر إزاي، فأنا مش محتاجة أعمل عمليات تجميل، والخطوط اللي في وشي دي بتاعة ربنا".

وتابعت الفنانة المصرية: "والحمدلله ربنا خلقنا ومع العمر في حاجات بتتغير، أنا مبسوطة لو أنتم عايزين تعملوا عمليات تجميل اعملوا وهتكونوا مبسوطين برضو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة"، بطولة الفنان شريف منير، الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي حول المشاكل التي تواجه العائلات في العلاقات الزوجية وتربية الأبناء، إذ يجسد شريف منير دور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، وتظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور الشقيقتين، ويجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي.
 

فن ومشاهير

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