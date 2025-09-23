ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من صفقة

"أرابيسك".. سر الصدام بين عادل إمام وأسامة أنور عكاشة (فيديو)

مسلسل أرابيسكالمصدر: وسائل إعلام مصرية
محمد بركة
كشفت الحلقة الأخيرة من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عن تفاصيل مثيرة في العلاقة الفنية بين الزعيم عادل إمام والمؤلف الأشهر في الدراما المصرية الراحل أسامة أنور عكاشة وما اكتنفها من أسرار وصدامات لا يتم التطرق إليها عادة على المستوى الإعلامي. 

 واستضافت الحلقة كلاً من الفنان محمد عبد الحافظ، نجل مخرج الروائع الراحل اسماعيل عبد الحافظ، والإعلامية نسرين أنور عكاشة اللذين تطرقا إلى المسلسل ذائع الصيت "أرابيسك" الذين عُرض عام 1994 وقام ببطولته صلاح السعدني، ليفجر الضيفان مفاجأة، وهي أن المرشح الأول كان عادل إمام.   

وكشف عبد الحافظ أن ترشيح "الزعيم" جاء بعد اتفاق جرى بينه وبين عكاشة والمخرج إسماعيل عبدالحافظ، فيما أوضحت نسرين عكاشة أن والدها أنهى كتابة النص كاملًا، من القصة إلى الحوار، وكان معروفًا بتمسكه الشديد بنصوصه ورفضه القاطع لأي تعديل عليها. 

وأضافت أن هذا الموقف أدى إلى تباين في وجهات النظر مع الفنان عادل إمام، الذي لم يجد في النص ما يتوافق مع تصوراته للشخصية.

ورغم المحاولات الحثيثة للتقريب بين الطرفين، لم يتم التوصل إلى حل يرضيهما معًا، حيث رفض المؤلف تغيير أي كلمة في السيناريو، وبعد سلسلة من النقاشات التي لم تُثمر عن اتفاق، تقرر إسناد الدور إلى الفنان صلاح السعدني، الذي قدّم الشخصية بانسجام تام مع الرؤية الفنية للنص، وهو ما اعتبرته تأكيدًا على صواب قرار والدها.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "حسن أرابيسك" الذي يمتلك ورشة لصناعة الأرابيسك في حي شعبي، يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين في أزماتهم، كما يسعى دائمًا لحل مشاكل أهل الحي، ويتعرض لأزمات حادة بسبب تمسكه بالأصالة ورفضه لمفاهيم السوق والتجارة. 

