أنوسة كوتة تكشف لـ"إرم نيوز" آخر أعمال الراحل محمد رحيم الفنية

أعربت مدربة الأسود أنوسة كوتة أرملة المؤلف الموسيقي الراحل محمد رحيم عن امتنانها وسعادتها، بإعلان الفنان مصطفى قمر عن طرح أغنية جديدة تحمل عنوان فوق القمر، من ألحان رحيم، بعدما أشاد بأغنية " جت تصالحني"، والتي كانت من ألحانه أيضا.

وكشفت أنوسة كوتة، لـ"إرم نيوز" أن ألبوم "بنطلون جينز" يتضمن 20 أغنية فردية قام رحيم بتسجيلها قبل وفاته لطرحها على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتمكن من نشرها.

وأضافت مدربة الأسود أنها تقوم بإعادة توزيع الأغاني وعمل مونتاج للأغنية قبل طرحها؛ وهذا يحتاج منها وقتا إضافيا، معلقة بالقول أنها تسوق لشيء غير موجود في الإشارة إلى أنها تطرح أغاني لشخص ليس على قيد الحياة.

وواصلت أنها تستعد لطرح أغنية "نشرب شاي" خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن أصدقاء رحيم يساعدونها في حال طلبها مساعدتهم، لكنها حريصة على إنهاء الألبوم الغنائي بنفسها معلقة: "الأغاني مثل السر لابد من أن يكون صاحبها فقط من ينهيها"، متمنية أن تسير على نهج رحيم حتى تحقيق نجاحات مثلما كان يفعل.

وعن أزمة كوتة مع الفنان تامر حسني بسبب حذف الجزء الخاص بمحمد رحيم من كليب الذوق العالي، أشارت كوتة إلى أنه لم يتم التواصل بينهما، قائلة: "موضوع وانتهى ليس له داع أن نتكلم عن الماضي.. خلينا نفكر في الجديد"، لتشير إلى أن أغنية "بنطلون جينز" حققت 300 ألف مشاهدة عبر إحدى المنصات خلال يومين فقط من موعد طرحها.

في المقابل، نفت زوجة محمد رحيم وجود خلافات بينها وبين طاهر رحيم شقيق زوجها بسبب الميراث.. قائلة: "رحيم كان عنده كنز؟"، مبينة أن ابنها هو الوريث له وبناته من زوجته الأولى.