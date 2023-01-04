أزياء "على الموضة" لمرضى المستشفيات

قد تكون "صيحات الموضة" من آخر اهتمامات المريض الذي يقبع في المستشفى، لكن علامة الأزياء اليابانية الجديدة "ليفتي" Lifte ترى عكس ذلك.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، أطلقت العلامة اليابانية مؤخرًا أثوابًا أنيقة مصنوعة من أقمشة عالية الجودة، بهدف توفير الراحة النفسية والجسدية لمرضى المستشفيات.

وقالت العلامة إن "الملابس الأنيقة تخفف من توتر وقلق المرضى في المستشفيات".

وأكدت العلامة أنها تعاونت مع "Classico" وهي إحدى أهم شركات التوريدات الطبية في المنطقة، ومع "Elan" الشركة المتخصصة في إنتاج ملابس المرضى، بهدف ابتكار أثواب بأقمشة مريحة وناعمة، خاصة أن ملابس المرضى التي توفرها المستشفيات، عادة ما تكون مصنوعة من أقمشة قاسية وغير مريحة.