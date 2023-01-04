أزياء "على الموضة" لمرضى المستشفيات
قد تكون "صيحات الموضة" من آخر اهتمامات المريض الذي يقبع في المستشفى، لكن علامة الأزياء اليابانية الجديدة "ليفتي" Lifte ترى عكس ذلك.
وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، أطلقت العلامة اليابانية مؤخرًا أثوابًا أنيقة مصنوعة من أقمشة عالية الجودة، بهدف توفير الراحة النفسية والجسدية لمرضى المستشفيات.
وقالت العلامة إن "الملابس الأنيقة تخفف من توتر وقلق المرضى في المستشفيات".
وأكدت العلامة أنها تعاونت مع "Classico" وهي إحدى أهم شركات التوريدات الطبية في المنطقة، ومع "Elan" الشركة المتخصصة في إنتاج ملابس المرضى، بهدف ابتكار أثواب بأقمشة مريحة وناعمة، خاصة أن ملابس المرضى التي توفرها المستشفيات، عادة ما تكون مصنوعة من أقمشة قاسية وغير مريحة.
وقالت علامة "ليفتي" إن تصاميمها الجديدة ليست على الموضة فحسب، بل إنها مصنوعة من نسيج خاص يحافظ على نعومتها لفترات أطول، حتى لو غسلت لأكثر من 80 مرة.
وتأتي تصاميم العلامة بشكلين؛ الكلاسيكي وروب الحمّام، أما ألونها فتتنوع بين الأزرق، والوردي، والرمادي، والأحمر.
وأشارت العلامة إلى أنها تسعى جاهدة إلى تحقيق أقصى درجات الراحة والأناقة في التصميم، رغبة منها بجعل مرتديها من المرضى "أقل اكتئابًا" خلال تواجدهم في المستشفى.
وحتى اللحظة، لم تكشف العلامة عن أسعار التصاميم الجديدة، لكن من المتوقع أن تكون باهظة نسبة لأقمشتها عالية الجودة.