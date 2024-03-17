الرويشد يغادر المستشفى.. وابنته تكشف تطورات حالته الصحية

وتقدمت أسيل بالشكر إلى الجمهور خلال تدوينة أخرى بسبب المحبة التي لمستها من دعائهم لوالدها، مضيفة: "يالله قدرني على رد الجميل بالفعل وإلا بالدعاء المستجاب يا باذل المعروف لو إنه قليل بالطيبين أثقل من اكبار السحاب أخجلتونا بطيبكم وكرمكم يا أهلنا وعزوتنا".

وأعرب عدد من الفنانين عن سعادتهم بمغادرة الرويشد للمستشفى وتحسن حالته، من بينهم الملحن فهد الناصر، إذ كتب عبر منصة "إكس": "جدامك العافية يارب وكل شي بأذن الله بيهون وبيصير زين والله يحفظك يا بوخالد ويبلغنا عاجل شفاك".

وكان خالد نجل الفنان الرويشد كشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الذي تعرض لوعكة صحية منذ شهرين.

وقال خالد في منشور عبر منصة "إكس": "نفيا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي، الفنان عبدالله الرويشد، أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية.. لله الحمد".