مبادرات ترفيهية لتخفيف آثار الحرب النفسية على الأطفال في غزة (صور)

وقال إياد حجازي، وهو أحد المتطوعين، إن "الفريق يتكون من شباب نازحين من غزة وشمالها بسبب الحرب الإسرائيلية"، موضحا أن "الفريق تشكل من خلال حوار بين شباب نازحين بمدرسة إيواء".

وأوضح حجازي، لـ"إرم نيوز"، أن "الشباب تواصلوا مع زملاء لهم في مراكز إيواء بمختلف مناطق القطاع، واتفقوا على تنفيذ فعاليات ترفيهية للأطفال النازحين؛ من أجل الترفيه عنهم وتخفيف آلامهم النفسية".

وأضاف أن "فريقنا موجود من وسط القطاع وحتى جنوبه، ونصل لجميع مراكز الإيواء وننفذ أنشطة ترفيهية وألعاب تفريغ نفسي للأطفال، نسعى لنفض غبار الحرب عن الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم"، مؤكدا أن "الفريق رصد العديد من الأمراض والعقد النفسية لدى الأطفال بسبب الحرب على غزة، كما أن عدداً كبيراً منهم يعاني من التبول اللاإرادي بسبب خوفهم من القصف المتواصل"، محذراً من "خطورة ذلك على الصحة النفسية للأطفال".