"ذا روك" يتحول إلى لوحة فنية على يد طفلتيه (فيديو)

شارك النجم الأمريكي دواين جونسون، المعروف بـ"ذا روك"، فيديو طريفًا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يخضع لتحول كامل في مظهره على يد ابنتيه الصغيرتين جاسمن، 9 أعوام، وتيانا، 6 أعوام.

وفي الفيديو، جلس جونسون، 53 عامًا، بصبر بينما قامت الطفلتان بتلوين رأسه باللون الوردي الفاقع ووضع طلاء وردي على شفتيه، إضافة إلى وشوم ذهبية لامعة على رقبته، وسط ضحكات ومزاح عائلي دافئ.

وعلق النجم على الفيديو قائلًا: "تعلمت مع الوقت أن بعض قرارات الحياة تكون فكرة جيدة، وأحيانًا تتساءل: ما الذي كنت أفكر فيه؟!".

وجونسون هو أب لثلاث بنات، فبالإضافة إلى جاسمن وتيانا من زوجته لورين هاشيان، لديه سيمون (23 عامًا) من زوجته السابقة داني غارسيا.

ومازح "ذا روك" معجبيه قائلاً إنه يمتلك رأسًا كبيرًا يوفر مساحة واسعة لـ"ابنتيه الصغيرتين" ليعبثا بها، مضيفًا: "صغيراتنا لا يكبرن إلا مرة واحدة، لذا لا أهاب شيئًا".

وأشاد الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي بروح الأبوة المرحة التي يتمتع بها جونسون، حيث وصفه البعض بأنه "أب حقيقي للفتيات".

والجدير بالذكر، يحرص "ذا روك"، الذي يلعب دور ماوي في أفلام "موانا"، على قضاء وقت مميز مع عائلته رغم انشغالاته المهنية، كما أكد في مقابلات سابقة مدى حبه وتفانيه في دور الأب.