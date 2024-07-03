مصر.. ضبط طالب يدير 44 منصة لتسريب امتحانات الثانوية العامة‎

ألقت السلطات المصرية القبض على طالب يمتلك 44 منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى أنه يستطيع تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلالها مقابل مبالغ مالية.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتساب"، بشأن ادعاء القائم على إدارتها بقدرته على تسريب أوراق أسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها، مقابل مبالغ مالية.

وأشارت الداخلية في بيانها أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة المشار إليها، بحسب البيان.

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وأضاف البيان أن الطالب يدير 15 مجموعة على تطبيق "واتساب"، و29 قناة على تطبيق "تليجرام" بذات الأسلوب، كما تبين وجود محفظتين إلكترونيتين بهما مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم أمام الشرطة، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع طالب مقيم بذات العنوان، أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين اشتراكه معه في إدارة المجموعات والقنوات ذاتها.

واتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة.