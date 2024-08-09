أصدرت لجنة عراقية تابعة لوزارة الداخلية متخصصة بمحاربة المحتوى الهابط أمرًا بالقبض على التيكتوكر محمد عمر محي الدين قادر المدعو "بلانه".

وأفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية لـ"إرم نيوز "اليوم الجمعة، بصدور أمر قضائي بحق التيكتوكر "بلانه" بسبب المحتوى الهابط الذي يقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح المصدر أن "لجنة محتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق التيكتوكر المدعو (بلانه) محمد عمر محي الدين قادر وصدور أمر إلقاء القبض بحقه".

وأشار إلى أن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية تعمل عملًا دقيقًا على متابعة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحدّ من الأفعال غير الأخلاقية".