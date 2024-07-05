نفى الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم حقيقة خطبته من الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأكد أن مواطنته "صديقة وأخت غالية".

وقال أحمد إبراهيم، في فيديو نشره الإعلامي ربيع هندي عبر حسابه على إنستغرام: "مش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لـ شيرين كل سنة وأنت طيبة، عشان مشفتهاش من سنة تقريبا، وهي صديقة وأخت غالية".

وأضاف: "المفروض الكلام ده يتقال في شهر أبريل عشان تبقى كذبة أبريل، أنا زيي زي الناس فوجئت بالكلام ده، ومعرفش ليه بعد 22 سنة من صداقتي بشيرين الكلام ده اتقال دلوقتي، ولما شفته فضلت أضحك عليه".

وكانت وسائل إعلام عربية تحدثت عن خطبة الموزع الموسيقي من شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أيام من إعلان الأخيرة ارتباطها.

وأثارت الفنانة حالة من الجدل، بعد كشفها عن احتفالها بخطبتها أخيرا من شخص جديد، عقب انفصالها عن المغني حسام حبيب.

وفجّر تكتم شيرين عبد الوهاب على تفاصيل خطبتها موجة واسعة من التساؤلات عن هوية الرجل الجديد في حياتها.

واكتفت شيرين عبدالوهاب بالإشارة إلى أن خطيبها من خارج الوسط الفني وأنه لا يحب الظهور الإعلامي، لافتة إلى أنه فضّل عدم الكشف عن هويته حاليا، مؤكدة احترامها لرغبته.