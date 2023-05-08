الملك تشارلز يشيد باحتفالات تتويجه على العرش

ووسط الأبهة والزينة، تُوِج الملك تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن، يوم السبت، في أكبر فعالية احتفالية في بريطانيا منذ 70 عاما.

وبلغت الاحتفالات أوجها، أمس الأحد، في "حفل التتويج" الذي شارك فيه مغنون بينهم ليونيل ريتشي وكيتي بيري أمام أفراد العائلة المالكة وجمهور بلغ 20 ألفا في قلعة وندسور غربي لندن.

وفي فقرة كوميدية مفاجئة بعد الحفل، قاطع تشارلز وكاميلا المغنيين ريتشي وبيري وهما ينقلان تجربتهما في العطلة الأسبوعية في البرنامج التلفزيوني (أمريكان أيدول)، والمغنيان عضوان بلجنة تحكيم البرنامج.

وسأل الملك تشارلز المغني ريتشي، عما إذا كان المغنيان سيبقيان "طوال الليل"، في إشارة إلى إحدى أغنيات ريتشي الناجحة.