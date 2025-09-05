logo
بعد وفاته.. طلب "جنوني" على تصاميم أرماني المستعملة

جورجيو أرماني يتوسط تصاميمه في أحد العروضالمصدر: Sky News
05 سبتمبر 2025، 11:08 م

شهدت عمليات البحث عن أزياء المصمم الإيطالي الراحل جورجيو أرماني ارتفاعًا ملحوظًا على الإنترنت منذ إعلان وفاته أمس الخميس عن عمر ناهز 91 عامًا، كما تجوّل عشاق الموضة في متاجر الملابس المستعملة بحثًا عن تصاميمه، وفق "رويترز".

وكان أرماني غزير الإنتاج، إذ شملت مجموعاته كل شيء، من البذلات الفاخرة إلى سراويل الجينز والملابس الرياضية بأسعار معقولة تحت علامة إمبوريو أرماني.

ووفقًا لموقع "فينتد" الأوروبي للملابس المستعملة، ارتفعت عمليات البحث عن كلمة "أرماني" ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالمعدل المعتاد. وفي الولايات المتحدة، سجل موقع "ذا ريل ريل" زيادة بنسبة 212% في البحث عن تصاميم أرماني مقارنة باليوم السابق.

وأظهرت بيانات غوغل تريندز اهتمامًا كبيرًا بالتصاميم القديمة للمصمم، خصوصًا في إيطاليا وبريطانيا.

وعلى تطبيق "فيستيير كولكتيف"، عرض المستخدمون قطعًا من أرماني للبيع، منها سترة حريرية سوداء من التسعينيات بسعر 245 جنيهًا إسترلينيًا وسترة جلد وفرو أرانب من 2002 مقابل 571 جنيهًا إسترلينيًا.

وقال عمار بولاي، مدير متجر "شي عمار" في باريس، إن الطلب على بذلات أرماني من السبعينيات والثمانينيات أصبح مرتفعًا، مشيرًا إلى أن هذه التصاميم الكلاسيكية باتت رائجة جدًا في الوقت الحالي، لكنها نادرة الوجود.

 

