سيلين ديون: أخذت جرعات "قاتلة" من الأدوية في سبيل العودة للغناء

قالت المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون، إن رغبتها اليائسة في الغناء أثناء معاناتها من اضطراب عصبي نادر دفعتها لتناول جرعات كبيرة من حبوب الفاليوم المهدئة يوميًا وبانتظام؛ وهي جرعات كان من الممكن أن تكون مميتة.

وتم تشخيص المغنية الكندية الشهيرة، بمتلازمة الشخص المتصلب؛ وهي حالة عصبية نادرة تؤثر على ما يقرب من 1 أو 2 بين كل مليون شخص.

وقالت ديون، الحائزة على جائزة غرامي خمس مرات، إنها بدأت بجرعات 20 ملليجراما من الفاليوم للسيطرة على الأعراض، والتي يمكنها الحد من التشنجات العضلية والنوبات، علماً أن جرعات البالغين تتراوح عادة من 2 إلى 10 ملليجرامات، لكن عندما اعتاد جسدها على تلك الجرعة اتضطرت في النهاية إلى زيادتها لتصل إلى 90 ملليجراما في بعض الأيام.

وأوضحت سيلين في لقاء مع شبكة "إن بي سي نيوز": "تسعون ملليجرامًا من الفاليوم يمكن أن تقتلك، أو توقف التنفس. وفي مرحلة ما، اعتاد جسدي على الجرعات القليلة منه، وكنت بحاجة إلى زيادة الجرعة؛ لأنه كان يساعد جسدي على الاسترخاء بالكامل".

وأضافت المغنية الشهيرة أنها خفضت استخدام الدواء عندما اندلعت جائحة كوفيد 19 في ربيع عام 2020، لأنه لم يكن هناك المزيد من الحفلات بينما دخل جزء كبير من الاقتصاد العالمي في حالة سبات، موضحةً "لقد توقفت عن تناول كل شيء بمساعدة الأطباء، لأنه عندما تتوقف عن تناول هذه الأدوية قد نموت أيضًا، إذ لا يمكنك التوقف عن تعاطي كل شيء ببساطة".

يذكر أن سيلين ديون صدمت معجبيها في أواخر عام 2022 عندما كشفت أنها تعاني من حالة صحية نادرة، الأمر الذي أعاق جهود عودتها للغناء والمسرح، ومع ذلك تعهدت بأداء عروضها المؤجلة مرة أخرى على الرغم من معاناتها المستمرة مع متلازمة الشخص المتصلب، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا حادة في أي لحظة.

وقالت الدكتورة أماندا بيكيت، طبيبة الأعصاب في كولورادو والمشرفة على حالة سيلين ديون: "إن التشنجات العضلية العرضية غالباً ما تنجم عن أشياء مختلفة، بما في ذلك الإجهاد. ويمكن أن يكون ذلك إجهاداً عاطفياً، لذلك يمكن أن تفعل شيئًا تحبه، مثل التوقيع لمعجبيها ويمكننا أن تظهر تلك التشنجات العضلية أثناء ذلك".



