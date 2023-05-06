في غياب هاري.. الملك تشارلز يلوح من شرفة قصر باكنعهام (فيديو)

وحضر هاري المراسم في كنيسة وستمنستر دون أن ترافقه زوجته ميغان وطفلاه، والذين بقوا في الولايات المتحدة، حيث يحتفل آرتشي ابنه الأكبر بعيد ميلاده الرابع اليوم السبت.

وقال معلقون إن ظهور هاري مع العائلة في الشرفة كان من شأنه، فيما لو حصل، أن يشير إلى التصالح بعد الخلاف.