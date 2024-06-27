زوجة عبد الله السدحان تدافع عن ظهوره الأخير المثير للجدل
دافعت منيرة العبدالله، وهي الزوجة الصغيرة للفنان عبدالله السدحان، اليوم الخميس، عن الظهور الأخير لزوجها، بعدما أثار انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت زوجة السدحان، في وقتٍ سابق مقطع فيديو لزوجها في المنزل جالسًا على كرسي ومرتديًا سروالًا قصيرًا بينما تقوم عاملة بالعناية بقدميه فيما يطلق عليه في عالم العناية بالبشرة بـ"بوديكير".
وسرعان ما أثار الفيديو انتقادات واسعة للفنان وزوجته، معتبرين ظهوره غير لائق، وأن الفيديو يعرض جوانب خاصة من حياته، لا يجب أن يعرضها هو أو زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وردت زوجة السدحان بالقول إن الهجوم والانتقادات عليها وعلى زوجها ما كانت لتظهر لو كانا من الأجانب على حد قولها، مضيفة أنها اعتادت على التعليقات السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعد تؤثر فيها كما كانت في السابق.
وتواجه العبدالله انتقادات على الدوام بعد أن واظبت في الفترة الأخيرة على الظهور المتكرر مع زوجها في حسابها على موقع "سناب شات" داخل المنزل أو حتى في جولاته الفنية الكثيرة.
ويعد عبد الله السدحان (66 عامًا)، من أبرز الممثلين السعوديين، وشارك في بطولة الكثير من الأعمال الفنية في التلفزيون والمسرح والسينما، ومنيرة العبدالله هي زوجته الثانية بعد الأولى حصة الثنيان.