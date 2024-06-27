زوجة عبد الله السدحان تدافع عن ظهوره الأخير المثير للجدل‎

دافعت منيرة العبدالله، وهي الزوجة الصغيرة للفنان عبدالله السدحان، اليوم الخميس، عن الظهور الأخير لزوجها، بعدما أثار انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت زوجة السدحان، في وقتٍ سابق مقطع فيديو لزوجها في المنزل جالسًا على كرسي ومرتديًا سروالًا قصيرًا بينما تقوم عاملة بالعناية بقدميه فيما يطلق عليه في عالم العناية بالبشرة بـ"بوديكير".

وسرعان ما أثار الفيديو انتقادات واسعة للفنان وزوجته، معتبرين ظهوره غير لائق، وأن الفيديو يعرض جوانب خاصة من حياته، لا يجب أن يعرضها هو أو زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.