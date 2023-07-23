بعد أزمته الأخيرة في تونس.. أحمد سعد يحيي حفلا أسطوريا في قرطاج (فيديو)
أحيا الفنان المصري أحمد سعد، أمس السبت، حفلا غنائيا في مهرجان قرطاج الدولي، وذلك في ثاني ظهور له في تونس، بعد أسابيع من حفله الأخير في مدينة بنزرت، والذي فجر أزمة بينه وبين منظمة الحفل، وصلت إلى حد اتهامه بعدم احترام المرأة التونسية.
وشهد حفل قرطاج حضورا جماهيريا كبيرا، حيث حرص النجم المصري على توجيه كلمة لجمهوره بعد الأزمة الأخيرة.
وقال سعد خلال حفله في مهرجان قرطاج: "حلمت طيلة عمري أن أقف على هذا المسرح، وسط هذا الجمهور الأجمل في العالم".
وتابع "لقد قالوا عني كلاما، أنا نفسي لم أصدقه، فزعموا أني أسألت للمرأة التونسية"، ثم تابع أنه لن يتحدث كثيرا، لأنه كتب أغنية من صميم قلبه للمرأة التونسية.
وغنى أحمد سعد أغنية وجهها للمرأة التونسية قال فيها:
أنا بقول سألت عن أصل الجمال قالولي هي
هي الشهامة والجدعنة والأصول والحلاوة هي
الأصل منها هي والاحترام هي
وجيت وشفت بعينيا طلع اسمها تونسية
وتفاعل الجمهور التونسي بشكل كبير مع سعد، خلال الحفل، الذي قدم فيه النجم المصري عددًا من أغانيه الشهيرة، أبرزها إيه اليوم الحلو ده، وسايرينا يا دنيا، وعليكي عيون، واختياراتي مدمرة حياتي، وغيرها.