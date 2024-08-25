الشامي يهاجم باسم ياخور بسبب "اللاجئين السوريين" (فيديو) | إرم نيوز

انتقد الفنان السوري باسم ياخور اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، لكثرة إنجابهم رغم ظروف الحياة الصعبة التي يعيشونها، الأمر الذي لم يلقَ استحسان مواطنه المطرب الشاب الشامي.

وقال باسم ياخور خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية الأردنية نادية الزعبي "السوريون لا يعيشون أجمل حالاتهم في لبنان، ويعتمدون على المساعدات الدولية، لذلك أعلم بوجود عبء على لبنان، فرغم المساعدات التي أتت إلى لبنان ودول أخرى تستضيفهم".

وتساءل ياخور: "إذا كنت تعيش في خيمة، وغير قادر على الأكل والشرب، وليس لديك أدنى مقومات الصمود، لماذا أضحى لديك 16 ابنًا؟".

"شعور بالانقراض"

وأغضبت تصريحات باسم ياخور مواطنه المطرب الشامي، الذي علق من خلال منشور كتبه عبر إنستغرام قال فيه "هذا اللاجئ الذي تتكلّم عنه أستاذ باسم، "بظ وخلّف" 16 ولدًا لأنّ لديه شعورًا بالانقراض، وهذه غريزة بشرية طبيعية"، داعيًا ياخور إلى "مخاطبة الناس على حسب عقولهم".

وأضاف الشامي "هذا اللاجئ، ابن بلدنا، لم تسنح له الفرصة كي يثقّف نفسه لأنه، كما قلت، يعيش في خيمة، واجبنا أستاذ باسم أن نخاطبهم بطريقة تليق بوجعهم، وأن نساعدهم من دون التقليل من شأنهم".

وحول مقترح الإعلامية الأردنية نادية الزعبي عن توزيع حبوب منع الحمل على السيدات في المخيمات كتب الشامي "بدل التفكير بكيفية توزيع حبوب منع الحمل على اللاجئ السوري، علينا أن نقدّم التوعية بطريقة تليق به، وأن نساعد أطفاله كي يكبروا بطريقة سليمة نفسيًّا".

وتابع "هذا اللاجئ هو ابن بلدنا، ويومًا ما الـ 13 ولدًا سيسهموا في إعمار البلد"، مضيفًا: "عندما كنتم تشعرون بالدفء في بيوتكم، كان هؤلاء يعانون أقسى أنواع الجوع والبرد".