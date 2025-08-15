صدمة خلال عيد ميلاد طفلة.. ثعبان يخرج من صندوق ألعابها

تحوّل حفل عيد ميلاد فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات إلى حالة من الفوضى والصدمة، بعد أن سقط ثعبان من صندوق ألعابها الجديد، مما أثار الذعر بين الأطفال وأفراد الأسرة.

وقالت والدتها، جينيفر بيكر، 30 عامًا، من نوريس غرين، إن الثعبان البرتقالي ظهر فجأة بعد أن وضعت العلبة الكرتونية الفارغة للهدية على الموقد عقب فتحها هدية آخرى.

وأوضحت جينيفر بيكر: "اعتقدت في البداية أن أحد أطفالي يمزح، لكن عندما تحرك لسان الثعبان صرخت، قائلاً: إنها حقيقية!"، مشيرة إلى أن جدتها التي كانت حاضرة ركضت على الفور إلى المطبخ للمساعدة.

وأضافت الأم: "حاولنا السيطرة على الموقف وإرجاع الثعبان إلى الصندوق، لكن كان الأمر صعبًا، خاصة أنه حاول الالتفاف حول ذراعي".

وأشارت والدة الطفلة إلى شعورها بالصدمة التامة عندما وجدت الثعبان جاثمًا على الموقد، متسائلة كيف دخل هذا الحيوان إلى مطبخها، خاصة أنها كانت قد رتبت في نفس اليوم وصول أرنب جديد إلى المنزل، إلى جانب تواجد قطط من الجيران، ما جعل منزلها أشبه بحديقة حيوانات صغيرة.

أخبار ذات علاقة الهند.. رضيع يعض أفعى كوبرا حتى الموت

وفي نهاية المطاف، تبين أن الثعبان كان ملكًا لجارتهم وتمت إعادته إليها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن الهدية تحتوي على حيوان حي.

وأوضحت جينيفر بيكر أن هذه الحادثة كانت تجربة "مفاجئة وصادمة" لكنها انتهت بسلام، مع الحفاظ على أمان الأطفال والحيوانات.