سعد لمجرد يحتفل بتحقيق أغنيته "إش أخبارك" ملايين المشاهدات في يومين

ودوّن منشوراً آخر يقول فيه: "لا تعامل الله بالقلق.. عامله باليقين، ليعاملك بالمعجزات".

وتصدرت الأغنية المصورة على طريقة الفيديو كليب بمشاركة فنانين مغربيين، المركز الأول في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب بالمغرب في غضون 48 ساعة، وأيضاً حصدت المركز العاشر في الترند العالمي لمقاطع الموسيقى على الموقع نفسه.

وحظيت أيضًا بإعجاب الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيدين بعودة سعد لمجرد إلى الساحة الفنية، بعد الأزمة التي عانى منها قبل أشهر قليلة.