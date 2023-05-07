سعد لمجرد يحتفل بتحقيق أغنيته "إش أخبارك" ملايين المشاهدات في يومين
احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بتحقيق أغنيته الجديدة "إش أخبارك" أرقاماً مليونية بعد يومين من طرحها على اليوتيوب.
ووصل عدد مشاهدات الأغنية إلى 5.5 مليون، ليؤكد صاحب "إنت معلم" أنه "لا نهايات حزينة لمن يثق بالله".
ووثّق الفنان المغربي مجموعة من مقاطع الفيديو خلال احتفاله بنجاح أغنيته التي تصدرت الترند عقب صدورها عبر حسابه على "ستوري إنستغرام"، كما شارك أيضاً مقولات حول الثقة بالله ونشر منشورًا كتب فيه: "لا نهايات حزينة لمن يثق بالله".
ودوّن منشوراً آخر يقول فيه: "لا تعامل الله بالقلق.. عامله باليقين، ليعاملك بالمعجزات".
وتصدرت الأغنية المصورة على طريقة الفيديو كليب بمشاركة فنانين مغربيين، المركز الأول في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب بالمغرب في غضون 48 ساعة، وأيضاً حصدت المركز العاشر في الترند العالمي لمقاطع الموسيقى على الموقع نفسه.
وحظيت أيضًا بإعجاب الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيدين بعودة سعد لمجرد إلى الساحة الفنية، بعد الأزمة التي عانى منها قبل أشهر قليلة.
وكان لمجرد قد غادر السجن في باريس في 19 أبريل الماضي، بعد دخوله منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود لعام 2016.