انتقام "مروع" لامرأة من عروس طليقها في مصر

في واقعة صادمة، أقدمت سيدة مصرية على الانتقام من عروس تستعد لموعد زفافها المرتقب فقامت بتشويه وجهها بطريقة مروعة، لا لذنب اقترفته يد الضحية سوى أنها ستقترن بطليق الأولى.

ولم تمر ساعات على الحادث، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة التي اعترفت بأن "نار الغيرة جعلتها تغافل الضحية وهي تسير بأحد الشوارع وتنقض عليها مستخدمة شفرة حادة (موس) لتشويه وجهها".

الواقعة المأساوية شهدتها منطقة "مصر الجديدة" بالقاهرة حيث تم نقل العروس وتدعى "منصورة" إلى المستشفى على الفور، حيث تم عمل أكثر من 41 غرزة "تقطيب" بوجهها الذي تعرض للتشويه.

وقالت "منصورة" في تصريح للصحافة المحلية إن "الصدمة لم تقف عند حد تحويل سعادتها إلى كابوس قبل أيام من الزفاف، وإنما امتدت إلى حالة التباهي والتفاخر التي انتابت الجانية وهى تعلق على الحادثة عبر موقع فيسبوك"، وفق قولها.

واستشهدت "منصورة" بعدة منشورات لصاحبة حساب تؤكد أنها استطاعت أن "تربي طليقها كما يجب"، وأنها "لا تخشى الحبس لأنه لن يكون هناك شهود على فعلتها لأن الجميع سوف تكون وافته المنية".