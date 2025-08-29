مقتل هندي روع المارة بـ"ساطور" في شوارع لوس أنجلوس (فيديو)

نشرت شرطة لوس أنجلوس مقطع فيديو يظهر مواجهة قاتلة مع رجل ثلاثيني من أصول هندية كان يروع المارة بساطور بشارع وسط المدينة قبل أن ترديه قتيلا.

وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغات عن رجل مسلح أوقف سيارته في منتصف الطريق عند تقاطع شارعي أولمبيك وفيغيروا، وترجّل منها ملوّحًا بساطور.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن الرجل، فور وصول الدوريات، اتجه نحو الضباط ثم استقل سيارة "دودج تشالنجر" سوداء وانطلق مسرعًا، ليدخل في مطاردة قصيرة انتهت جنوب شارع 12، حيث ظهر في الفيديو وهو يلوّح بساطوره من نافذة السائق قبل أن يصطدم بإحدى سيارات الشرطة.

وذكرت الشرطة أن الرجل نزل من مركبته وهو ممسك بساطوره، ثم اندفع نحو الضباط متجاهلًا إنذاراتهم المتكررة بإلقاء السلاح، ما اضطرهم لإطلاق النار عليه.

ويظهر مقطع الفيديو سقوطه أرضًا متأثرًا بالإصابة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاته.