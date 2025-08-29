logo
منوعات

مقتل هندي روع المارة بـ"ساطور" في شوارع لوس أنجلوس (فيديو)

مقتل هندي روع المارة بـ"ساطور" في شوارع لوس أنجلوس (فيديو)
عنصر من الشرطة الأمريكية
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 7:22 م

نشرت شرطة لوس أنجلوس مقطع فيديو يظهر مواجهة قاتلة مع رجل ثلاثيني من أصول هندية كان يروع المارة بساطور بشارع وسط المدينة قبل أن ترديه قتيلا.

وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغات عن رجل مسلح أوقف سيارته في منتصف الطريق عند تقاطع شارعي أولمبيك وفيغيروا، وترجّل منها ملوّحًا بساطور.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن الرجل، فور وصول الدوريات، اتجه نحو الضباط ثم استقل سيارة "دودج تشالنجر" سوداء وانطلق مسرعًا، ليدخل في مطاردة قصيرة انتهت جنوب شارع 12، حيث ظهر في الفيديو وهو يلوّح بساطوره من نافذة السائق قبل أن يصطدم بإحدى سيارات الشرطة.

وذكرت الشرطة أن الرجل نزل من مركبته وهو ممسك بساطوره، ثم اندفع نحو الضباط متجاهلًا إنذاراتهم المتكررة بإلقاء السلاح، ما اضطرهم لإطلاق النار عليه.

ويظهر مقطع الفيديو سقوطه أرضًا متأثرًا بالإصابة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاته.

أخبار ذات علاقة

الشرطة البلجيكية

قتيلان خلال مطاردة تهريب مخدرات في فرنسا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC