التلغراف: فئة جديدة للرياضيين المتحولين جنسيًا في كأس العالم للسباحة بألمانيا

ذكرت صحيفة "التلغراف" أن الاتحاد الدولي للسباحة أصبح واحدًا من أولى الهيئات الأولمبية الرئيسة التي تخصص فئة خاصة لمشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا، في البطولة التي سيتم تنظيمها في أكتوبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الدولي للسباحة وصف خطوته باستحداث فئة ثالثة تختص بالمتحولين جنسيًا، بالمشروع الرائد والشمولي الذي من الممكن أن تضاف إليه فعاليات أخرى.

ورحب الاتحاد، الذي لم يحدد بعد متطلبات الدخول ومواعيد التأهيل على وجه الدقة، بمشاركة المتحولين جنسيًا، الذين يجب أن يتبعوا لاتحادات وطنية، لكن في هذه المرحلة سيكون هناك مرونة في انضمامهم بشكل فردي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد وعد بتنظيم فئة خاصة ثالثة، لجميع فئات المتحولين جنسيًا، غير الفئتين الرئيستين سباحة رجال وسباحة نساء، تشتمل مبدئيًا على سباقات 50 مترًا و100 متر.

وأشارت إلى أن قرار إنشاء هذه الفئة الخاصة "جاء على إثر النجاح الذي حققته السباحة الأمريكية المتحولة جنسيًا ليا توماس في مسابقات الجامعات الأمريكية الكبرى، وللحيلولة دون إصدار أحكام حول معاملة غير عادلة أو قمع لبعض النساء".

المصدر: صحيفة "التلغراف"