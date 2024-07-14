logo
منوعات

تونس.. موظف مصرفي يسطو على أموال العملاء من أجل "الرهانات"‎

تونس.. موظف مصرفي يسطو على أموال العملاء من أجل "الرهانات"‎
الدينار التونسي
محمد بركة
محمد بركة
14 يوليو 2024، 1:54 م

ألقت الجهات الأمنية في تونس القبض على موظف مصرفي دأب على الاستيلاء على أموال العملاء من أجل أن ينفق على نشاطه الخاص بالمشاركة في الرهانات الرياضية، والذي بلغ حد الإدمان. 
 
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية "جندوبة" أمرًا بإيداع الموظف في السجن، على ذمة القضية، وذلك بتهمة استيلائه على مبلغ يقدر بـ400 ألف دينار من أموال عملاء الفرع البنكي الذي يعمل به. 

أخبار ذات علاقة

تونس .. سقوط شبكة لترويج المخدرات عبر الملاهي الليلية (فيديو)‎

وأكدت التحريات الأولية وشهادات الشهود وعمليات المراقبة أن المبلغ مرشح للارتفاع في ظل تواصل التحقيقات.

واعترف الموظف بأنه سرق الأموال بهدف ممارسة هوايته في الرهانات الرياضية، ليقرر القاضي حبسه على ذمة القضية.

 

تونس

أخبار ذات صلة

احتجزته عائلته 20 عامًا.. القصة الكاملة للمسن المغربي "حامد واوشتافت"‎
احتجزته عائلته 20 عامًا.. القصة الكاملة للمسن المغربي "حامد واوشتافت"‎
موجات الحر تعيث دمارًا في أمريكا.. والتغطيات التأمينية قاصرة
موجات الحر تعيث دمارًا في أمريكا.. والتغطيات التأمينية قاصرة
انهيار البلوغر الجزائرية رانيا إزميرالدا إثر وفاة زوجها "المروعة" (فيديو)
انهيار البلوغر الجزائرية رانيا إزميرالدا إثر وفاة زوجها "المروعة" (فيديو)
كيت ميدلتون تحضر نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس
كيت ميدلتون تحضر نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC