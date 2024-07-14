تونس.. موظف مصرفي يسطو على أموال العملاء من أجل "الرهانات"‎

ألقت الجهات الأمنية في تونس القبض على موظف مصرفي دأب على الاستيلاء على أموال العملاء من أجل أن ينفق على نشاطه الخاص بالمشاركة في الرهانات الرياضية، والذي بلغ حد الإدمان.



وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية "جندوبة" أمرًا بإيداع الموظف في السجن، على ذمة القضية، وذلك بتهمة استيلائه على مبلغ يقدر بـ400 ألف دينار من أموال عملاء الفرع البنكي الذي يعمل به.

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وأكدت التحريات الأولية وشهادات الشهود وعمليات المراقبة أن المبلغ مرشح للارتفاع في ظل تواصل التحقيقات.

واعترف الموظف بأنه سرق الأموال بهدف ممارسة هوايته في الرهانات الرياضية، ليقرر القاضي حبسه على ذمة القضية.