وزارة العدل السعودية تشطب ترخيص محام كشف أسرار أحد موكليه عبر التلفزيون

عاقبت وزارة العدل السعودية أحد المحامين السعوديين بعدما تورط بنشر أسرار أحد موكليه عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، في مخالفة لقوانين المهنة التي تحفظ الخصوصية.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن وزارة العدل أصدرت قراراً بشطب ترخيص محامٍ خالف نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين، بعد أن قام بإفشاء أسرار أحد عملائه من خلال تناول القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخلال ظهور تلفزيوني كذلك.

ولم يتم ذكر اسم المحامي في إعلان شطب الترخيص المنسوب لوزارة العدل، لكن تورط محامٍ بنشر أسرار موكله أثير العام الماضي عندما واجه المحامي السعودي بكر الفالح اتهامات بذلك الخصوص في قضة بطلتها أميرة الناصر وزوجها ورهف القحطاني، وهم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين في السعودية.

ولا يمكن لـ"إرم نيوز" التأكد من كون الفالح هو من تم شطب ترخيصه، لكن المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، قال في تعليق مقتضب في "تويتر" على قرار وزارة العدل: "خل هياطك بروتانا ينفعك"، في إشارة على ما يبدو لظهور الفالح على قناة روتانا العام الماضي للحديث عن خلاف بين الناصر وزوجها السابق والقحطاني.

وأوضحت وزارة العدل أن المحامي ذاته ارتكب مجموعة من المخالفات، منها تشغيله وتدريبه لمحاميات متدربات قبل إتمامه المدة النظامية المنصوص عليها في نظام المحاماة، والتضليل بالدعاية والتسويق لمكتبه من خلال منح جوائز مالية لمن يقيمه تقييمًا مرتفعًا في منصة خرائط جوجل، إضافة إلى تعريفه لنفسه بلقب الدكتور في مطبوعاته الرسمية وهو لا يملك شهادة دكتوراه معترفًا بها في المملكة.

وأضافت وزارة العدل أن ما قام به المحامي يعد سلوكًا غير مهني مخالفًا لأحكام نظام المحاماة ولائحته، ويخل بأصول المهنة وشرفها.

وشهد العام الماضي خلافاً بين أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي، ما لبثت أن دخلت فيه رهف القحطاني بعد مزاعم الناصر بإنجاب ابنة وإطلاق اسم رهف عليها تيمنا، حيث شككت القحطاني بنسب الطفلة واسم الناصر الحقيقي، قبل أن يدخل اسم المحامي بكر الفالح، الذي عرفته قناة روتانا يومها على أنه دكتور، على خط القضية.