مصرع 4 أشخاص في حادث مأساوي بمصر

لقي 4 شباب مصرعهم نتيجة حادث تصادم بين سيارة وشاحنة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي السريع بنطاق قسم "النوبارية" بمحافظة البحيرة في مصر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الضحايا الأربعة جميعهم في العشرينيات من العمر وهم "محمود حماد"، 25 عاما، "محمد أيمن"، 25 عاما، "محمود ابراهيم"، 26 عاما، "أحمد بهجت"، 27 عاما.

ونُقلت جثامين ضحايا الحادث إلى مستشفى "غرب النوبارية"، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وجار تكثيف الجهود لمعرفة ملابسات الواقعة الصادمة.

أخبار ذات علاقة مصر.. 20 مُصابًا بحادث سير مروع في محافظة دمياط

ورغم الطفرة الكبيرة التي شهدتها حالة الطرق السريعة في مصر في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تشهد معدلات مرتفعة للحوادث، لأسباب متعددة منها عدم التزام بعض السائقين بالسرعات المقررة، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وحالة الطقس، وغياب القوانين الرادعة لبعض المخالفات الخطيرة أثناء القيادة، بحسب خبراء.