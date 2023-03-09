للعام الثاني.. "الأوسكار" ترفض ظهور رئيس أوكرانيا في حفل جوائزها

وكشفت مصادر أن مايك سيمبسون، وكيل الأعمال في شركة WME، قدم طلبًا للأكاديمية لمشاركة زيلينسكي، إلا أنه قوبل بالرفض، ورفضت الأكاديمية التعليق.

ويأتي رفض مشاركة الرئيس الأوكراني في حفل الأوسكار، بعد شهر من ظهوره في مهرجان برلين السينمائي عبر البث المباشر.

ومن جانب آخر، تأتي مبادرات زيلينسكي للمشاركة في الأوسكار في الوقت الذي تبرز فيه استطلاعات رأي بأن دعم الأمريكيين لتقديم المساعدة لأوكرانيا قد ضعف.

يُذكر أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، ظهر زيلينسكي عبر الأقمار الصناعية في كل من مهرجاني كان وفينيسيا السينمائي وحفل الجرامي، كما شارك عبر البث المباشر في تقليد "دق الأجراس" لبورصة نيويورك في أيلول/ سبتمبر.

وإضافة إلى ذلك، شارك الرئيس الأوكراني في فعاليات حفل غولدن غلوب في كانون الثاني/ يناير، مكررا رسالته التي يقدمها على مدار الـ 12 شهرا الماضية، بأن أوكرانيا ستنتصر في الحرب ضد روسيا، وإشادته بـ"الأشخاص الأحرار في العالم الحر، أولئك الذين اتحدوا حول دعم مواطني الشعب الأوكراني الحر"، وفق تعبيره.

وفيما يرتبط بعلاقة سيبمسون بالأمر، فذلك لأنه يمثل آرون كوفمان، الذي شارك شون بن في إخراج الفيلم الوثائقي "القوة الخارقة"، والذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي في شباط/فبراير، وظهر فيه بن يناشد الحكومة الأمريكية بتكثيف دعمها العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك "تسليم وتوريد صواريخ دقيقة بعيدة المدى".