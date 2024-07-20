تناولت دراسة جديدة تأثير حس "الفكاهة" على الأبوة والأمومة، وكذلك على مستقبل الأطفال فيما بعد.

ووفق موقع "سي إن إن"، فإن الدراسة شملت 300 شخص على الأقل، ناقشوا تجاربهم بعد أن ترعرعوا بين أشخاص يمتلكون حس الفكاهة، وآخرون لا يمتلكونها.

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وتوصلت الدراسة إلى أن أولئك الذين ترعرعوا على يد أشخاص يتمتعون بحس الفكاهة، كانت نظرتهم أكثر إيجابية إلى أهلهم، أو لمن قدموا لهم الرعاية، ويؤكدون بدورهم إلى أنهم سيعتمدون ذات الأسلوب في الأبوة والأمومة مع أطفالهم.

ولكن على الرغم من ذلك، يرى الخبراء أن الدراسة كانت محدودة ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث المستقبلية في هذا الإطار.