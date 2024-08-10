تونس تسعى لإطلاق مهرجان "سينما الموبايل"

تسعى تظاهرة "شاشات الحمامات" السينمائية التي انطلقت دورتها الأولى، الاثنين الماضي، بعد ختام الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي بتونس، إلى وضع اللبنة الأساسية لمهرجان "سينما الموبايل" باعتباره نوعًا جديدًا قائمًا على الإنتاج السينمائي بميزانيات محدودة.

كما تطمح تلك التظاهرة التي تستمر حتى يوم غدٍ الأحد إلى تغذية المهرجانات الصيفية في تونس بجرعة سينمائية حداثوية، بغية خلق ديناميكية ثقافية بين الأجناس الفنية المختلفة التي تحتضنها تلك المهرجانات.

"شاشات الحمامات" رعتها وزارة الشؤون الثقافية، ونظمها المركز الوطني للسينما والصورة والمركز الثقافي الدولي في الحمامات، ومن أهدافها إنتاج 8 أفلام قصيرة تتراوح مدتها من دقيقتين إلى 5 دقائق، ويكون محورها الذكرى الستين لانطلاق مهرجان الحمامات الدولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على كواليس الدورة الـ58، وتصويرها بواسطة الموبايلات، وتأسيسًا لأول مهرجان للأفلام المنتجة بالهواتف المحمولة في تونس.

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اختيار المرشحين لإنجاز تلك الأفلام الثمانية تم من قبل لجان مختصة، وبعدها تم إخضاعهم لورش تبدأ من مفهوم الكتابة لسينما الموبايل وتستمرّ إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، على أن تُعرض أفلامهم، غدًا، وبعدها يتم اختيار 3 فائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من المخرجات التونسيات: سلمى بكار، آمنة النجار، وسحر العشي، ويشاركهم الجمهور بالتصويت للأفلام الفائزة وسيقدم لأصحابها جوائز مالية رمزية تترواح بين 1000 و 2500 دينار تونسي.

ولدعم فكرة الإنتاج السينمائي منخفض التكاليف، نظمت تظاهرة "شاشات الحمامات" ندوة حملت عنوان "الإنتاج السينمائي بميزانية منخفضة: قيد أم حرية؟" شارك فيها المخرجون: حبيب المستيري، وعبد الحميد بوشناق، وعبد الله يحيى.

وتعزيزًا للغة الصورة المعاصرة واتجاهاتها الفنية الجديدة، قام المنظمون بإقامة ندوة بعنوان "فن الفيديو بين الإبداع والانتشار"، شاركت فيها صاحبة فضاء المعارض الفنية سلمى فرياني، والفنان البصري مالك قناوي، ومدير التصوير أمين المسعدي.

كما تضمنت التظاهرة عروضًا سينمائية لسبعة أفلام طويلة ومثلها قصيرة بحضور مبدعيها من مخرجين، وممثلين، لمناقشة الجمهور بمضمونها وأساليبها الفنية ضمن تظاهرة موازية تمت تسميتها "حدائق الشاشات"، ومن الأفلام المشاركة فيلم "إلى ابني" لظافر العابدين و"بيك نعيش" لمهدي البرصاوي و"قدحة" لأنيس الأسود و"التلفزة جاية" للمنصف ذويب، و"إخوان" لمريم جعبر، و"بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية، و"بلبل" لخديجة المكشر، و"حفيلي" للطفي محفوظ، و"يموت الحوت" لمالك عمارة، و"باب الفلة" لمصلح كريم، و"وراء الجبل" لمحمد عطية.