إضراب في هوليوود يجبر كبرى الاستوديوهات الأمريكية على وقف الإنتاج

انضم الممثلون المضربون في هوليوود إلى كتاب الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيونية في تجمعات ومسيرات الجمعة، في أول يوم من إضراب يستمر يومين.

وأجبر الإضراب كبرى الاستوديوهات الأمريكية على وقف الإنتاج، حيث جاء بسبب خلاف بشأن مطالب العاملين برفع الأجور.

والإضراب المزدوج هو الأول من نوعه في أكثر من 60 عاما، وسيؤدي لتفاقم الأضرار الاقتصادية التي تسبب فيها إضراب الكتاب الذي بدأ في الثاني من أيار/مايو.

ويعتبر ما حدث ضربة جديدة للقطاع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، في وقت يعاني فيه بالفعل من أثر تغيرات في نموذج عمله.