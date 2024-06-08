أفران "قاتلة".. تحذيرات من نسيان الأطفال في المركبات

مع حلول فصل الصيف يتزايد خطر ترك الأطفال في السيارات الساخنة، حيث أن الأشهر من مايو إلى سبتمبر هي الأكثر خطورة، بحيث يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس 7 درجات خلال 10 دقائق فقط.

ماذا يحدث للأطفال؟

ترتفع درجة حرارة الأطفال ثلاث إلى خمس مرات أسرع من البالغين. كما أن الأطفال يتعرقون بشكل أقل من البالغين، مما يجعل من الصعب الحفاظ على برودة أجسادهم.

كذلك، لا يستطيع الأطفال الصغار الذين يُتركون في سيارة ساخنة خلع ملابسهم، أو إخبار الناس بأنهم يشعرون بالحر الشديد، ولا يمكنهم الخروج من السيارة الساخنة بأنفسهم.