أفران "قاتلة".. تحذيرات من نسيان الأطفال في المركبات
مع حلول فصل الصيف يتزايد خطر ترك الأطفال في السيارات الساخنة، حيث أن الأشهر من مايو إلى سبتمبر هي الأكثر خطورة، بحيث يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس 7 درجات خلال 10 دقائق فقط.
ماذا يحدث للأطفال؟
ترتفع درجة حرارة الأطفال ثلاث إلى خمس مرات أسرع من البالغين. كما أن الأطفال يتعرقون بشكل أقل من البالغين، مما يجعل من الصعب الحفاظ على برودة أجسادهم.
كذلك، لا يستطيع الأطفال الصغار الذين يُتركون في سيارة ساخنة خلع ملابسهم، أو إخبار الناس بأنهم يشعرون بالحر الشديد، ولا يمكنهم الخروج من السيارة الساخنة بأنفسهم.
كما يمكن للطفل العالق في سيارة متوقفة أن يصاب بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تؤدي إلى تلف الدماغ أو الوفاة إذا لم يتم علاجها على الفور.
تجنب ترك طفل في السيارة
عندما تصعد إلى السيارة، ضع شيئًا تحتاجه في المقعد الخلفي مع طفلك، مثل هاتفك المحمول أو محفظتك أو حقيبتك، بحيث يتعين عليك فتح الباب الخلفي عند وصولك لأخذها.
كذلك يمكنك وضع دمية محشوة في المقعد الأمامي عندما يكون طفلك في الخلف للتذكير. وإذا كان من المفترض أن تحضر طفلك إلى مكان ما، فاطلب من شخص ما أن يتصل بك إذا لم يصل طفلك إلى هناك في الوقت المحدد.
ويمكنك أيضًا ضبط منبه على هاتفك بنغمة رنين فريدة عندما يُفترض أن تقوم بإيصال طفلك. وضع اسم طفلك في الوصف.
وفي الإطار ذاته، إن التحدث أو الغناء مع طفلك أثناء القيادة. يمكن أن يساعدك على تذكر وجوده في السيارة.
وعندما تصل، افتح الباب الخلفي كلما ركنت سيارتك، حتى لو لم يكن طفلك في الخلف. من خلال جعل الإجراء روتينيًا، ستتحقق من تواجد طفلك بالفعل.
وتحتوي بعض السيارات على أنظمة تذكير بالمقاعد الخلفية لإعلامك بوجود طفل في الخلف، ولكن هذه الميزات وحدها ليست كافية للحفاظ على سلامة الأطفال.
وهنا لا بد من الإشارة أيضًا إلى أنه يجب إغلاق السيارات دائمًا حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها أثناء اللعب، ويحاصرون أنفسهم فيها عن طريق الخطأ تحت أشعة الشمس الحارقة.
إنقاذ طفل متروك في سيارة
إذا رأيت طفلاً بمفرده في السيارة، خاصة في الطقس الحار، حاول تحديد موقع الوالدين واتصل بالطوارئ. وإذا كانت السيارة مفتوحة، افتح باب السيارة للسماح بدخول بعض الهواء.
أما إذا بدا الطفل مريضًا أو لا يتحرك، فأخرجه من السيارة في أسرع وقت ممكن إلى الظل، وقم برش الماء البارد على بشرته حتى وصول المساعدة.
أما إذا كانت السيارة مقفلة وكان الطفل يبدو مريضًا أو لا يتحرك، فكر في اقتحام السيارة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في العديد من دول العالم هنالك قوانين تحمي الأشخاص الذين يقتحمون سيارة لإنقاذ طفل.